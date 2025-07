Torino esplosione via Nizza | arrestato un uomo per omicidio volontario

Un tragico episodio scuote Torino: un’esplosione nella notte di via Nizza, risultato di un atto doloso, ha causato una vittima e diversi feriti. Le indagini della polizia hanno portato all’arresto di un uomo per omicidio volontario, evidenziando la gravità della vicenda. Mentre il quartiere si risolleva dal shock, restano domande e riflessioni sulla sicurezza e sulla giustizia. La città attende ora risposte chiare e decisioni ferme.

L'esplosione di via Nizza a Torino nella notte del 30 giugno scorso, è stato un atto doloso. Nessun incidente, nessuna ipotesi di disastro e omicidio colposo, quindi, nella palazzina dove ha perso la vita un persona, altre cinque sono rimaste ferite e 44 sono sfollate. E la convinzione degli investigatori della squadra mobile della questura.

