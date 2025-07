LIVE Sonego-Nakashima 6-7 7-6 7-6 3-6 2-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | americano avanti di un break

Il match tra Sonego e Nakashima a Wimbledon 2025 regala emozioni intense: ogni punto è una battaglia di nervi e strategia. L’americano, avanti di un break, dimostra grande astuzia sul campo. Riuscirà Lorenzo a reagire e risalire la china? Restate sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale di questa sfida avvincente. La partita potrebbe ancora riservare sorprese sorprendenti.

0-15 Termina in rete il dritto di Nakashima, messo in difficoltà dal back corto dell'italiano. Quel dritto a campo aperto rischia di costare carissimo a Lorenzo Sonego, che sarebbe potuto salire 40-15. L'italiano deve essere bravo a resettare quanto è successo in questo game per provare a recuperare il break. 2-3 Break Nakashima: l'americano intuisce l'angolo dell'attacco dell'italiano e passa con il dritto 30-40 Termina in corridoio l'accelerazione con il dritto inside-in di Sonego. Palla break per l'americano 30-30 Nooo. Che regalo di Sonego che a campo aperto spedisce il dritto sul nastro.