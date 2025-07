Fingeva di avere il cancro per raccogliere soldi il cavo dell’iPhone come sondino | lo scandalo in Irlanda dell’ex sportivo DJ Carey

Un caso scioccante scuote l'Irlanda: l'ex leggenda dell'hurling, DJ Carey, ha ammesso di aver mentito sulla propria salute, fingendo di avere il cancro per raccogliere fondi. Un tradimento della fiducia pubblica che solleva domande sul valore dell'integrità e sulla fragilità delle emozioni umane. Questo scandalo ci invita a riflettere sulle conseguenze di un inganno così profondo e sull'importanza di mantenere la trasparenza nelle azioni quotidiane.

L’ex leggenda dell’hurling irlandese Denis Joseph «DJ» Carey si è dichiarato colpevole di frode finanziaria dopo aver ammesso di aver mentito per anni sulla propria salute, fingendo di avere il cancro per ottenere aiuti economici. L’ex atleta e imprenditore avrebbe estorto denaro tramite raccolte fondi, di avere il cancro e postando online alcune finte fotografie che lo ritraevano in un letto di ospedale. Tra le persone ingannate anche Denis O’Brien, uno degli uomini d’affari piĂą ricchi del Paese. La finta malattia e il «sondino» farlocco. Dall’olimpo dello sport irlandese all’aula di tribunale Carey, 54 anni, considerato uno dei piĂą grandi giocatori di hurling di tutti i tempi, si è dichiarato colpevole di dieci capi d’accusa per frode finanziaria. 🔗 Leggi su Open.online

