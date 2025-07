Scuola Valditara mette il turbo | sugli istituti tecnici serve una svolta culturale E il ministro annuncia un’autentica rivoluzione

Una svolta culturale per il sistema scolastico italiano: Valditara mette il turbo sugli istituti tecnici, annunciando una rivoluzione che mira a colmare il divario con gli altri paesi europei. Durante un incontro internazionale al Ministero, è emerso che in molte nazioni il 70-80% dei giovani sceglie percorsi tecnico-professionali, visti come società pragmatica e concreta. In Italia, è arrivato il momento di cambiare rotta per preparare studenti al futuro con spirito innovativo e pratico.

¬ęVenerd√¨ abbiamo organizzato al Ministero un incontro internazionale con ministri, sottosegretari e direttori generali dei Ministeri dei principali Paesi europei, pi√Ļ Canada e Giappone. √ą emerso che in molti paesi europei, il 70%, addirittura l‚Äô80% dei giovani, frequenta istituti tecnico-professionali. Da loro questa distinzione cos√¨ netta fra licei e istituti tecnici-professionali non esiste: sono societ√† pragmatiche e concrete. Da noi serve una svolta culturale¬Ľ. Valditara mette il turbo alla rivoluzione culturale con svolta sugli Its. E ancora: ¬ę Dobbiamo puntare molto sull‚Äôorientamento e sulla comunicazione alle famiglie, in autunno partir√† una comunicazione per far capire gli straordinari sbocchi professionali che gli Its offrono ai nostri giovani ¬Ľ, ha rilanciato Giuseppe Valditara, ministro dell‚ÄôIstruzione e del Merito, dialogando con Bruno Vespa in un panel della rassegna Forum in Masseria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it ¬© Secoloditalia.it - Scuola, Valditara mette il turbo: sugli istituti tecnici serve una svolta culturale. E il ministro annuncia ‚Äúun‚Äôautentica rivoluzione‚ÄĚ

