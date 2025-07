Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 19 | 40

Se stai pianificando un viaggio verso Roma o Napoli, è importante essere aggiornati sulla viabilità. La redazione di Astral Infomobilità ha segnalato code e rallentamenti in diverse aree strategiche, tra cui il raccordo anulare, la Prenestina, l’Ardeatina e la Pontina, a causa di un incidente e traffico intenso. Rimani informato per scegliere percorsi alternativi e arrivare a destinazione in sicurezza e nel minor tempo possibile.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per apertura al incidente sulla Roma Napoli code tra il bivio della diramazione Roma Sud Valmontone in direzione di Napoli per il raccordo anulare carreggiata interna code per traffico intenso tra Prenestina e Ardeatina Codes Aurelia tra Palidoro Torrimpietra In entrambe le direzioni sulla Pontina sempre per traffico intenso code tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione della capitale ci spostiamo nel Frusinate per il rally di Roma Capitale è appena finita la settima sessione nel comune di santopadre e fine gara per quanto riguarda questo oggi il rally riprenderà domani mattina alle 8:20 con il primo passaggio nei comuni di Guarcino e Altipiani di Arcinazzo per poi proseguire con le prove speciali a Subiaco e Rocca Canterano ricordiamo che al passaggio delle vetture di gara si attiverà il divieto di azione sulle strade tutti i dettagli sono disponibili su infomobilità Astral Spa punto.

