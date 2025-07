Londra rapporti diplomatici con il governo jihadista

Il Regno Unito sorprende il mondo annunciando il ripristino dei rapporti diplomatici con la Siria, in un gesto che potrebbe segnare una svolta nelle relazioni internazionali. Durante la visita del ministro degli Esteri britannico David Lammy a Damasco, incontri di alto livello tra rappresentanti britannici e siriani si susseguono, aprendo nuovi scenari di dialogo e cooperazione. Ma cosa significherà davvero questa svolta per la stabilità della regione e per la lotta contro il terrorismo?

Il Regno Unito ha annunciato che ripristinerà i rapporti diplomatici con la Siria durante la visita ufficiale del ministro degli Esteri britannico David Lammy che ha incontrato a Damasco il presidente ad interim siriano Ahmad al-Shaara (ovvero, l’ex terrorista Al Jolani). All’incontro – ha annunciato la presidenza siriana – ha partecipato anche il suo omologo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Londra, rapporti diplomatici con il governo jihadista

Il Regno Unito annuncerà a breve sanzioni contro i due ministri dell’ultradestra religiosa israeliana, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich. Così Londra si unirà a Canada, Australia e Nuova Zelanda per congelare i beni dei due esponenti del governo Netanyahu. Vai su Facebook

