La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica senza sosta, alimentando un clima di instabilità e incertezza. Kiev ha colpito una base militare russa, mentre Mosca risponde con nuovi raid e distruzioni di sistemi di difesa. La mancanza di progressi diplomatici rischia di aprire la strada a sanzioni più dure e a un escalation che potrebbe coinvolgere l’intera regione. La pace sembra sempre più lontana, lasciando il mondo alla soglia di un conflitto ancora più grave.

Con zero passi avanti sulla strada della diplomazia, la guerra in Ucraina non accenna pause. Kiev ha compiuto un nuovo blitz oltreconfine, attaccando una base militare nella regione di Voronezh che ospitava i caccia Sukhoi. I russi hanno rivendicato la distruzione di due intercettori Patriot ed hanno lanciato un'ennesima ondata di raid con droni, oltre trecento in varie regioni del Paese occupato..