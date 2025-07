Bonny tanto voluto un dettaglio lo conferma! Inter da restyling – Sky

L’Inter ha ufficialmente accolto Yann-Ange Bonny, il nuovo volto dell’attacco nerazzurro, simbolo di un ambizioso restyling della rosa. Il giovane francese, tanto atteso, si prepara a portare freschezza e nuovi stimoli nel reparto offensivo, confermando le strategie di potenziamento del club. Con questa mossa, l’Inter ribadisce il suo impegno nel costruire un team competitivo e all’altezza delle sfide future.

Bonny è ufficialmente un nuovo attaccante dell’Inter. Il francese è stato annunciato nella mattinata di oggi e conferma l’obiettivo di restyling del club nerazzurro per quanto riguarda il pacchetto offensivo. NEL MIRINO DA TANTO TEMPO – L’Inter ha accolto ufficialmente oggi Yann-Ange Bonny. L’attaccante francese, su cui si è espresso l’ex centrocampista nerazzurro Benoit Cauet, ha firmato in realtà ad inizio settimana, ma il comunicato del club interista è arrivato solamente nella mattinata di oggi. Manuele Baiocchini, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato in questo modo l’arrivo dell’attaccante francese, aggiungendo anche un piccolo dettaglio: « Ufficiale per 23 milioni più bonus, era un affare che Inter e Parma avevano chiuso già da una settimana. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny tanto voluto, un dettaglio lo conferma! Inter da restyling – Sky

