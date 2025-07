Dramma ad Atlanta | Donnarumma travolge Musiala e gli rompe la gamba poi scoppia in lacrime

Un momento di pura tensione scuote il calcio internazionale: a Atlanta, Donnarumma travolge Musiala nel tentativo di recupero, provocando un infortunio severo che getta nello sconforto tutti i presenti. La scena, carica di emozioni e dramma, mette in luce quanto possa essere imprevedibile la passione sportiva, lasciando tifosi e appassionati a riflettere sull’importanza della sicurezza in campo e sui rischi nascosti dietro ogni azione.

Nel recupero del quarto col Bayern, il portiere del Psg recupera palla ma frana addosso al tedesco, procurandogli un infortunio tremendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dramma ad Atlanta: Donnarumma travolge Musiala e gli rompe la gamba, poi scoppia in lacrime

