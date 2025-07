Il Texas sotto shock cerca nel fango le bambine disperse Si aggrava il bilancio | 27 morti e 27 dispersi Polemica sull' allerta

Il Texas è sotto shock: un dramma che si consuma tra le acque impetuose del fiume Guadalupe e il cuore di una comunità sconvolta. Mentre le ricerche delle 27 bambine disperse continuano senza sosta, cresce il bilancio triste di vittime e scomparsi. La tragedia al Camp Mystic ha acceso polemiche sull’allerta e la gestione dell’emergenza, aumentando l’angoscia che ogni minuto possa essere troppo tardi per salvare quelle piccole vite.

