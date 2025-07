L’arsenale il corso principale di Villarreal in preseason

Il Villarreal si prepara a un’estate ricca di sfide, con l’Arsenal come avversario principale nella preseason 2025. Questo incontro, annunciato dal quotidiano Marca, promette spettacolo e competizione di alto livello, rafforzando i legami tra due club di élite pronti a confrontarsi nel prestigioso palcoscenico europeo della prossima stagione. Un momento imperdibile per tifosi e appassionati, che anticipa un’annata all’insegna dell’adrenalina e della passione.

2025-07-05 17:57:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Villarreal ha chiuso un gioco con sapore a Campioni nella sua preparazione all’inizio della stagione. Ed è che il giallo giocherà un’estate amichevole davanti al Arsenale squadra con cui condivideranno la presenza in Massima concorrenza europea Nella campagna 202526. La squadra di Marcelino affronterà la corrente Premier Runner -Up e semifinalista di Campioni in esso Emirates Stadium Lui 6 agosto solo nove giorni prima del debutto Lega di fronte al Oviedo. Il partito contro Arsenale È il settimo che chiude il Villarreal Nella sua preparazione estiva. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

