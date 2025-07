parigi si torna a fare il bagno nella senna

Immaginate di immergervi nelle acque rinfrescanti della Senna, con la Torre Eiffel che fa da sfondo e l’aria calda di Parigi che si dissolve. Dopo più di un secolo di divieto, questa rinascita offre ai parigini e ai visitatori un modo unico per vivere la città, tra tradizione e innovazione. È il momento perfetto per riscoprire un angolo di storia, lasciandosi alle spalle l’afa estiva e abbracciando un’esperienza indimenticabile.

