Ramy l' annuncio di Piantedosi | Assistenza legale per i carabinieri

La recente disposizione di Piantedosi segna un passo fondamentale nella tutela legale dei carabinieri coinvolti in operazioni delicate, come l'inseguimento di Ramy. Questa misura, già in vigore, garantisce assistenza legale assistita dallo Stato per chi svolge attività di pubblica sicurezza, riconoscendo il rischio e la responsabilità insite nel loro lavoro. Con questa novità , si rafforza il supporto istituzionale ai nostri uomini in divisa, fondamentali per la tutela della collettività .

"Anche per i carabinieri coinvolti nella vicenda dell'inseguimento di Ramy vale già la nuova disposizione, che prevede l'assistenza legale assistita dallo Stato per le persone della pubblica sicurezza coinvolte in procedimenti che riguardano l'esercizio del proprio lavoro. La norma è già in vigore e ha riguardato una prima applicazione per i due poliziotti che hanno assicurato alla giustizia la persona che aveva ucciso il carabiniere a Francavilla Fontana". A farlo sapere è il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al forum Masseria a Manduria. Una presa di posizione chiara da parte del Viminale e dello Stato che si schiera al fianco delle forza dell'ordine che finiscono in procedimenti penali o vengono indagati con un'unica colpa: aver fatto il proprio dovere.

