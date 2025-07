Red Bull lancia nuova Academy per i talenti della vela Tita e Spithill | Momento storico

Red Bull apre le porte al futuro della vela con una nuova academy dedicata ai talenti emergenti, sotto l'egida di leggende come Tita e Spithill. Un momento storico che segna un passo deciso verso l'eccellenza e l'innovazione nel mondo nautico. Prepariamoci a scoprire come questa iniziativa rivoluzionaria possa cambiare il volto dello sport, alimentando sogni e ambizioni con una ferma determinazione: puntare all’oro.

(Adnkronos) – Il gigantesco nastro che copre il portone d'ingresso fa la spia dell'ambizione. "Go for gold". Tradotto, "punteremo all'oro". Con questo claim, la Red Bull ha inaugurato – di fronte a un migliaio di curiosi – la sua futuristica academy di vela a Marina di Monfalcone, in Friuli-Venezia Giulia. Un centro futuristico per coltivare .