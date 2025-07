Saldi partiti in centro e al Valdichiana Village

Nonostante il caldo torrido, le prime ore dei saldi estivi a Arezzo e al Valdichiana Village hanno già dato segnali positivi, attirando curiosi e turisti entusiasti. La sinergia tra la Fiera Antiquaria e l’avvio dei saldi si conferma una strategia vincente, capace di risvegliare l’interesse e stimolare l’economia locale. Un’occasione imperdibile per i clienti e un banco di prova per i negozi: la stagione promette grandi risultati.

Arezzo, 5 luglio 2025 – “ Nonostante il caldo intenso, le prime ore dei saldi estivi hanno registrato un buon interesse da parte dei consumatori, con segnali incoraggianti sia nei centri urbani che nelle località turistiche, dove le presenze di turisti stanno facendo la differenza”. La conferma arriva dal presidente di Fe dermoda Confcommercio Toscana Paolo Mantovani. “La combinata Fiera Antiquaria e inizio dei saldi è sempre vincente e di sicuro la presenza di visitatori sta contribuendo a dare una bella spinta alle vendite – commenta il direttore aggiunto della Confcommercio aretina *Catiuscia Fei* – molte aspettative in centro sono legate alla serata di Shopping sotto le stelle, che offre l'opportunità di fare acquisti fino a mezzanotte”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saldi, partiti in centro e al Valdichiana Village

In questa notizia si parla di: saldi - partiti - centro - valdichiana

Saldi, partiti in centro e al Valdichiana Village; Saldi invernali 2025, regole e calendario.

Saldi estivi al via in Toscana: boom di presenze nei centri commerciali, caccia all'affare con prudenza - Firenze, 5 luglio 2025 – Si apre con un clima rovente, sia per le temperature che per le occasioni, la stagione dei saldi estivi in Toscana. Si legge su lanazione.it

Saldi estivi in Toscana, folla nei centri commerciali nonostante il caldo - L’avvio dei saldi estivi in Toscana ha coinciso con un’ondata di caldo rovente, ma l’afa non ha scoraggiato i consumatori, che fin dalle prime ore del mattino hanno affollato i principali poli commerc ... Lo riporta informazione.it