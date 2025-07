Basket femminile | Italia esagerata contro la Grecia all’esordio negli Europei Under 18 2025

L’Italia femminile di basket apre con il botto gli Europei Under 18 2025 a La Palma, dominando senza pietà la Grecia nel primo match. In un contesto intimo e caloroso di Los Llanos de Aridane, le azzurre dimostrano tutto il loro talento e determinazione, lasciando intuire un cammino promettente. Domani, una sfida ancora più impegnativa contro la Finlandia metterà alla prova la loro crescita e ambizione, spingendole verso nuovi traguardi.

L’Italia vince senza problemi la prima partita degli Europei femminili Under 18 di scena a La Palma. Nel comune di Los Llanos de Aridane, poco più di 20.000 anime, le azzurre non si fanno problemi a esordire con un largo successo nei confronti della Grecia: XX-XX il risultato finale. Per le azzurre domani confronto ben più difficile con la Finlandia che ha buona parte dell’ossatura del trionfo continentale a livello Under 16 di un anno fa e che, poche ore fa, ha travolto la Slovenia per 82-44. Top scorer, e decisiva nel primo quarto che nei fatti fa il match, Francesca Baldassarre con 19 punti e un perfetto 99 ai liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Italia esagerata contro la Grecia all’esordio negli Europei Under 18 2025

In questa notizia si parla di: under - italia - grecia - europei

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

VIDEO TIME-LAPSE | L’Europa in "fiamme": la Nasa svela l’onda di calore che rende rovente il continente. Oltre che in Italia, la situazione appare particolarmente critica anche nella penisola iberica, nel sud della Francia, in Grecia e nella regione dei Balcan Vai su Facebook

Europeo U18 Femminile, oggi l’esordio con la Grecia (ore 18.00, live YouTube FIBA); Caldo estremo in Europa, temperature record e incendi dalla Spagna alla Grecia; Qual. Campionati Europei: l’Italia supera 3-0 la Grecia e stacca il pass per la rassegna continentale.

Eurobasket Women U 18, Italia-Grecia diretta streaming - Prende il via nella giornata odierna l’Europeo della Nazionale Under 18 Femminile a La Palma, isola delle Canarie (Spagna). Scrive pianetabasket.com

Italia U20 M - Nel weekend il Torneo di Domegge con Germania, Romania e Grecia - Si avvicina la conclusione della prima parte del raduno in vista dell’Europeo di categoria per la Nazionale Under 20. Riporta pianetabasket.com