Formula1 a Silverstone pole Verstappen davanti le McLaren

Max Verstappen conquista la pole a Silverstone, lasciandosi alle spalle le McLaren di Piastri e Norris in una sessione di qualifiche mozzafiato. Il campione del mondo si prepara così a dominare il Gran Premio, mentre le Ferrari, deluse dal risultato, cercano riscatto. Tra adrenalina e tensione, il circuito britannico si anima: chi avrà la meglio in questa sfida epica? La corsa promette emozioni intense fino all’ultimo giro.

Roma, 5 lug. (askanews) – Pole position incredibile per Max Verstappen a Silverstone. Il campione del mondo, al centro delle notizie di mercato negli ultimi giorni, chiude con il miglior tempo e si mette alle spalle le McLaren di Oscar Piastri, secondo, e Lando Norris, terzo. Quarto George Russell, che chiude davanti alle Ferrari di Lewis Hamilton (quinto) e Charles Leclerc (sesto). Delusione per le rosse, che erano state parecchio competitive durante le prove libere. Settimo tempo per Kimi Antonelli, che sarà però penalizzato di tre posizioni a causa della penalità ricevuta per l’incidente con Verstappen in Austria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

