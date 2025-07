LIVE Sonego-Nakashima 6-7 7-6 7-6 2-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | prosegue l’equilibrio anche nel quarto set

Vivi in diretta un emozionante duello tra Sonego e Nakashima nel torneo di Wimbledon 2025, dove il match si mantiene teso e ricco di suspense. Le strategie si intrecciano tra scelte coraggiose e colpi sorprendenti, regalando agli appassionati momenti di pura adrenalina. Resta con noi per aggiornamenti continui su questo affascinante incontro, che promette di offrire ancora molte emozioni fino all'ultimo punto.

0-40 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta per Sonego che poi decide di levare la racchetta e non colpire la volee. Il passante di Nakashima però rimane in campo e porta l'americano a palla break. 0-30 Lob perfetto di Nakashima. Sonego può recriminare per la scelta di giocare lunga la volee, quando aveva tutto il campo a disposizione. 0-15 Sonego vanifica un'ottima prima ad uscire spedendo in corridoio il dritto in contropiede. 2-3 Gioco Nakashima: servizio e dritto per lo statunitense. 40-15 Ace, il dodicesimo della partita per l'americano 30-15 Servizio e dritto per lo statunitense.