F1 George Russell | L’ultimo giro è stato il migliore la Ferrari è stata molto forte

Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 si sono appena concluse, regalando sorprese e emozioni sul circuito di Silverstone. Max Verstappen si mostra subito dominante con un incredibile 1:24.892, ma la sfida per la pole è più aperta che mai. Tra i protagonisti, spiccano anche George Russell e la Ferrari, che hanno dato tutto nell’ultimo giro. La corsa è appena iniziata e il domani promette spettacolo fino all’ultima curva.

Si sono da poco concluse le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sullo storico circuito di Silverstone, la migliore prestazione, a sorpresa, è stata fatta segnare dalla Red Bull di Max Verstappen, che ha realizzato un fenomenale 1:24.892. L’olandese si riscatta così dopo un venerdì opaco e domani scatterĂ davanti a tutti. Subito dietro il duo di una McLaren delusa formato da Oscar Piastri e Lando Norris. L’australiano ha concluso la sua Q3 a 103 millesimi dal quattro volte campione del mondo, seguito dal suo compagno di squadra, a 118 millesimi dalla testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “L’ultimo giro è stato il migliore, la Ferrari è stata molto forte”

