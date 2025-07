Torino esplosione in appartamento era dolosa | un arresto

Un dramma che ha scosso Torino: un incendio nel quartiere Lingotto, culminato in un’esplosione devastante, è ora al centro di un’indagine che ha portato all’arresto di un uomo sospettato di aver agito con dolo. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, aprendo uno squarcio sulla possibile matrice intenzionale di questa tragedia. La verità si fa strada, e la città attende risposte certe.

(Adnkronos) – Un’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita questo pomeriggio dalla polizia torinese a carico di un uomo gravemente indiziato per quanto avvenuto la notte del 30 giugno scorso a Torino, dove un incendio divampato all’interno del condominio nel quartiere Lingotto ha provocato una violenta esplosione con la distruzione di 3 appartamenti, il crollo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: torino - esplosione - appartamento - dolosa

Esplosione a Torino, nessun incidente: è stato un gesto doloso. L'innesco e la caccia all'uomo. Gli inquirenti: «Jacopo Peretti non era l'obiettivo» - Una notte di tensione a Torino: un’esplosione, inizialmente misteriosa, ha distrutto tre appartamenti senza causare vittime.

#SanDonà – Esplosione nella notte, distrutto un negozio in centro Un boato improvviso, poi le fiamme. Erano circa le 4 del mattino di questa notte quando un’esplosione ha squarciato il silenzio della centralissima via Giannino Ancillotto, tra il Teatro Metropolit Vai su Facebook

Torino, esplosione in appartamento era dolosa: un arresto; Esplosione di Torino, forse trovato un innesco: ipotesi atto doloso; Incendio in una palazzina di via Nizza a Torino, esplosione dolosa: un arresto.

Torino, esplosione in appartamento era dolosa: un arresto - Identificato il presunto responsabile del gesto che la notte del 30 giugno ha provocato la morte di un giovane e il ferimento di alcuni occupanti dell'immobile, tra cui alcuni bambini ... Secondo msn.com

Esplosione con un morto e cinque feriti in una palazzina, è stato un gesto doloso: un arresto. L'innesco in un appartamento - L'esplosione della notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è di origine dolosa. Da msn.com