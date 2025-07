Silverstone per Verstappen una pole stellare Leclerc sesto dietro Hamilton e via radio si infuria | Sono una m faccio schifo

Sul circuito di Silverstone, Verstappen brilla con una pole stellare, dominando la scena e conquistando la prima posizione con un ultimo giro da campione. Leclerc, sesto, si fa superare da Hamilton, mentre le radio rivelano la sua frustrazione: "160 sono una M, mi faccio schifo". In Inghilterra, l’olandese della Red Bull dimostra ancora una volta perché è il favorito, mentre la Rossa vive un momento di amarezza e delusione—ma lo sport sa sempre sorprenderci.

In Inghilterra l'olandese della Red Bull regola tutti con un ultimo giro da campione, amarezza per la Rossa.

