De Pieri verso il prestito | il Monza spinge per il talento dell’Inter

Giacomo De Pieri, talento promettente dell’Inter, potrebbe presto cambiare maglia in prestito, con il Monza di Burdisso che si fa sempre più insistente nel corteggiarlo. Dopo aver brillato nella Primavera nerazzurra, ora le sue prospettive si aprono a nuove sfide. La sua decisione sarà determinante per il suo futuro. Resta da capire quale strada sceglierà per continuare a crescere e lasciare il segno nel calcio professionistico.

De Pieri può lasciare l’Inter in prestito: ecco come stanno le cose per il talento dei nerazzurri. Giacomo De Pieri, diciottenne di proprietà dell ‘ Inter, è seguito con particolare attenzione dalla Juve Stabia. Nelle ultime settimane anche il Monza di Burdisso lo ha messo nel mirino, ma il fantasista ha diverse proposte sul tavolo dopo una stagione, quella scorsa, da assoluto protagonista nella Primavera nerazzurra. Tmw ha aggiornato così sul talento dei nerazzurri. Classe 2006, ma di fine dicembre, De Pieri ha giocato 45 partite stagionali fra campionato e playoff di categoria, Youth League e Champions, oltre alla Coppa Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Pieri verso il prestito: il Monza spinge per il talento dell’Inter

Primavera Best Awards, De Pieri premiato: «Ringrazio Inter. Mentalità!» - Giacomo De Pieri, giovane talento dell’Inter, è stato premiato ai Primavera Best Awards, riconoscimento che celebra i migliori giovani calciatori.

