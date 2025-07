Skriniar il ritorno in Turchia è vicino ma il difensore sogna la Serie A | Mi piacerebbe giocare in quella squadra

Skriniar, il suo ritorno in Turchia si avvicina, ma il sogno di giocare in Serie A rimane vivo. Dopo aver lasciato il PSG per un prestito in Turchia, il difensore slovacco sogna di indossare la maglia di Milan o Napoli, dimostrando che il suo cuore pulsa ancora per l’Italia. La sua volontà di tornare nel nostro campionato apre scenari interessanti, lasciando i tifosi italiani con la trepidazione di un possibile ritorno di un gigante della difesa.

Skriniar, tornato a PSG dopo il prestito in Turchia, dovrebbe passare al Fenerbahce a titolo definitivo, ma intanto sogna la Serie A Milan Skriniar non chiude la porta al Napoli. Il difensore centrale slovacco, attualmente di proprietà del PSG, ha lasciato intendere che un futuro in azzurro potrebbe non essere del tutto da escludere.

Skriniar, di rientro al PSG dopo il prestito in Turchia, proposto al Napoli - Dopo un’esperienza in prestito al Fenerbahçe, Milan Skriniar torna a vestire la maglia del Paris Saint-Germain, ma il suo futuro potrebbe essere ancora tutto da scrivere.

Lazio, sogno Skriniar: il difensore è tentato dal ritorno in Serie A; Milan su Skriniar, ma l’ingaggio è un ostacolo enorme.

Skriniar non chiude le porte al Napoli: “Per me è tutto aperto” - Infine qualche parola su Hamsik, ex capitano e bandiera dei partenopei, che darà l’addio al calcio (l’ultima esperienza con il Trabzonspor tra il 2021 e il 2023): “ Marek è una leggenda ... Riporta calciomercato.com

SKRINIAR TORNA IN SERIE A: c’è l’accordo con il top club | GIOCHERA’ TITOLARE IN CHAMPIONS LEAGUE - Dopo aver totalizzato appena 5 presenze in Ligue 1 e una in Coppa di Francia nei primi sei mesi della stagione 2024/2025, Skriniar e il PSG a gennaio hanno deciso di separarsi, seppure momentaneamente ... Secondo ternananews.it