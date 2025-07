Nuova truffa SPID | email false per rubare identità digitale e denaro

Attenzione utenti SPID! Una nuova ondata di truffe via email false minaccia la vostra sicurezza digitale, tentando di sottrarre credenziali, documenti e addirittura video biometrici. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha segnalato un incremento di queste frodi che mirano a compromettere conti correnti e dati sensibili. Rimanere informati è fondamentale per difendersi: scoprite come riconoscere e contrastare questa insidiosa minaccia.

