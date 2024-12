Sport.quotidiano.net - IL DERBY. Pari tra Casalguidi e Larcianese Cappellini flash, impatta Vallesi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Venturini, Fusco, Tadddei, Puccianti,, Massaro, Ceccarelli, Bonfanti, Paccagnini (35 st Menichetti), Dani (20 st Sellaroli). A disp. Merci, Querci, Rossi, Avdillari, Bolognini, Quarniolo, Acoraro. All. BenesperiCirillo, Porciani, Antonelli, Romani, Tafi, Bagni (41 pt), Lo Russo, Salerno, Ferraro(1 st Maggi), Biagioni (23 st Sarti), Tersigni (35 st Maarouf). A disp. Magni, Seghi, Carrara Bindi, Iannello. All. Cerasa ARBITRO Giacomelli di Pisa MARCATORI 4 pt, 18 stNeldi giornata, sull’asse piana-Valdinievole,si dividono la posta in palio. Appena di cinque minuti di gioco, nel ritrovato impianto casalingo, e i gialloblù delpassano in vantaggio con una rete di, con un tiro dalla distanza, con la palla che si insacca sotto la traversa.