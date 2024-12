Top-games.it - GUIDA Sea of Thieves TOMI CINEREI

Sea of. Se avete avuto modo di leggere la nostra precedentesui forzieri e le chiavi cineree, su come ottenerli in maniera randomica o attraverso le mappe del tesoro di Larinna, oggi vi esponiamo un’altro importante oggetto da trovare e collezionare o vendere: Ivi permettono, una volta venduti, di ottenere delle skin cineree davvero interessanti per il personaggio, la nave, gli oggetti e infine pure le armi cineree. Come ottenere i? Bisogna trovare gli scrigni e le chiavi cineree. Come ottenere questi due elementi ve l’abbiamo spiegato nel precedente video. Quindi perché organizzare questo video e quest’articolo?Sea ofil video tutorialIrappresentano il nuovo obiettivo per i pirati più ambiziosi.