Golden Globe Awards | Le Nomination dell’edizione 2025

Nel primo pomeriggio odierno laFoundation ha annunciato lerelative ai.L’annuncio è arrivato attraverso una diretta divisa in due parti, dove la prima è stata presentata da Mindy Kailing e Morris Chestnut, e la seconda durante la trasmissione CBS This Morning. Come oramai noto, l’edizione numero 82 deis è stata organizzata dallaFoundation, mentre in passato il premio era stato organizzato dalla Hollywood Foreign Press Association. La premiazione si terrà lunedì 6 gennaioe andrà in onda in America su CBS e in streaming su Paramount+.I film che hanno conquistato il maggior numero disono stati Anora (palma d’oro a Cannes), Emilia Pérez e Wicked, mentre A Real Pain, The Brutalist e The Substance hanno ottenuto comunque un discreto numero di candidature.