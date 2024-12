Giussano | ai domiciliari approfitta di un permesso e accoltella l’ex fidanzata

Leggi su Dayitalianews.com

L’hata alla schiena, costringendola al ricovero in gravi condizioni nell’ospedale San Gerardo di Monza. E’ stato rintracciato e rinchiuso in carcerefidanzato.Il criminale, nonostante fosse aiper una precedente aggressione alla stessa vittima, una 24enne, ha profittato di undi uscita per pugnalarla.Lo ha fatto intorno alle 13.30, all’esterno di un supermercato a, nel monzese, dove le aveva dato appuntamento.Il giovane, per commettere la vile aggressione, ha pure violato il dispositivo che gli impone di non allontanarsi dai luoghi stabiliti dal giudice. La 24enne non è in pericolo di vita e ha già reso alcune dichiarazioni utili alle indagini.È probabile che sia stata sorpresa alle spalle nei pressi della sua auto. I carabinieri stanno indagando per ricostruire tutto l’accaduto.