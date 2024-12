Liberoquotidiano.it - Fisco: Paita (Iv), 'rinviare sugar tax'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Tutta la filiera agroalimentare delle bevande analcoliche, dalle imprese ai sindacati, chiedono il rinvio dell'entrata in vigore dellatax. Avevo presentato un apposito emendamento al Dl fiscale, puntualmente bocciato dalla maggioranza. Ora il governo ascolti le associazioni e si attivi per bloccare questa tassa inutile e dannosa". Lo dice la senatrice Raffaella, coordinatrice nazionale di Italia Viva."Si tratta di una imposta che mette a rischio migliaia di posti di lavoro, danneggia un settore importante dell'agroalimentare italiano, fa aumentare i prezzi e non serve a tutelare la salute. Italia Viva - conclude- è fermamente contro l'introduzione di nuove tasse e a fianco di lavoratori e imprese".