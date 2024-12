Metropolitanmagazine.it - Eiffel 65, un concerto al Forum di Milano nel 2025 per i 25 anni della hit “Blue”

A venticinquedall’uscitaleggendaria “”, gli65 – colonne portantimusica dance in Italia e nel mondo, arrivano per la prima volta all’Unipoldicon uno show evento il prossimo 17 aprile.Il duo ha scelto il palco del Fabrique per annunciare la notizia al pubblico durante un live lo scorso 7 dicembre. La data, prodotta da Vivo Concerti, sarà l’occasione per rivivere l’energia e l’atmosferadance degli’90 e 2000, celebrando un brano entrato nella storia e che ancora oggi è tra i più amati e ascoltati al mondo. Oltre due ore di spettacolo per ripercorrere le hit degli65, dagli esordi fino a quelle più recenti, suonate anche in versioni inedite rivisitate appositamente per questo speciale live. Non mancheranno poi imperdibili soprese, con la partecipazione di alcuni ospiti che hanno fatto parte del viaggio musicale di Maury e Jeffrey.