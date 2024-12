Oasport.it - Definita la sanzione per Max Verstappen: come il campione del mondo di F1 svolgerà i lavori socialmente utili

Una parola è troppa e due sono poche? Probabilmente sì. Nei fatti, Maxdovrà scontare in qualche modo il suo modo “colorito” di comunicare nel corso della conferenza stampa del GP di Singapore di quest’anno. Ildeldella Red Bull, giova ricordarlo, si era espresso sulle prestazioni della sua macchina in merito alla differente velocità tra lui e il compagno di squadra, Sergio Perez.“Non lo so, amico. Assetto diverso. Quindi non appena sono entrato in qualifica, sapevo che la macchina era fottuta”, aveva dichiarato l’oranje. L’uso di questo aggettivo era costato a Max la violazione dell’articolo 12.2.1k del Codice sportivo internazionale.Di conseguenza, gli è stato imposto di svolgere “”, in quanto non avrebbe rispettato quello che ci si aspetta da lui, ovvero soddisfare gli standard generalmente accettati da tutto il pubblico e le trasmissioni sull’uso del linguaggio.