Romadailynews.it - Conferma Lazio: è più forte del Napoli, gol di Isaksen

Leggi su Romadailynews.it

Dopo il 3-1 in Coppa Italia, tutti a dire: sì, vabbè, ma Conte ha giocato con le riserve. Oggi no, ilha mandato in campo la migliore formazione, ma contro laha portato a casa un’altra sconfitta.E i romani mettono in tasca un’altra: sale a 13 il record dei gol segnati nell’ultimo quarto d’ora. È la zona.Tutto sommato, la partita è stata equilibrata, con padroni di casa e ospiti che hanno lottato dal primo all’ultimo minuto. Equilibrata anche se si guarda ai legni, equanimi nel dire no a Dele Bashiru al 52’ e palo di Anguissa poco dopo. Oltre che sulle tamerici salmastre, oggi la pioggia è caduta abbondante per novanta minuti sul campo intitolato a Maradona, annaffiando con equità i calciatori di entrambe le squadre e arbitro, assistenti e quarto uomo.Le partite, si sa, a deciderle sono i gol.