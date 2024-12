Oasport.it - Calendario sport invernali: orari 9-15 dicembre, tv, streaming

Glientrano sempre più nel vivo e nella settimana che comincia oggi e terminerà il 15ci sarà l’imbarazzo della scelta. In primo piano la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Dopo che gli uomini hanno dato il via alla loro annata nella velocità, spetterà alle donne il proprio Speed Opening sempre nella sede di Beaver Creek (USA).Tanta attesa per quanto accadrà nelle gare di discesa e di superG in programma. Specialmente, c’è curiosità sul ritorno in pista di Sofia Goggia, reduce dal grave incidente in allenamento del febbraio scorso, che non poco l’ha fatta tribolare in questi mesi. Non solo la bergamasca tra le osservate speciali, citando anche Federica Brignone e Marta Bassino tra le fila nostrane.In primo piano anche gli appuntamenti di Davos (Svizzera) nello sci di fondo, con Federico Pellegrino che vorrà battere un colpo come fatto a Lillehammer (Norvegia) e di Hochfilzen (Austria) nel biathlon.