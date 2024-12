Formiche.net - Assad è perso. Ma Mosca cercherà di restare in Siria

Alcuni osservatori hanno interpretato la crisina come un colpo fatale per la Russia, sostenendo che la fine di Bashar al-metta a rischio i “sogni imperiali” di Vladimir Putin.Altri hanno ipotizzato che la presa di Damasco ad opera dei jihadisti guidati da Abu Mohammad al-Jolani avvicini la fine della guerra in Ucraina. Entrambe le letture sono riduttive.rinuncia ad, non allaIn primo luogo, molti elementi dicono che la Russia, pur non rallegrandosene, abbia di fatto accettato la caduta di. Ma non sia disposta a ridurre la sua presenza in, che per ora non è messa in discussione.Più che sulla immutabilità dei regimi, la strategia del Cremlino segue l’obiettivo di adattarsi alle nuove condizioni per mantenere influenza in zone di interesse militare prima ancora che politico.