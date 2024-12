Zonawrestling.net - WWE: Bayley celebra il trionfo di Giulia ad NXT Deadline

L’apprezzamento di una grande campionessa, superstar di SmackDown, ha espresso il suo apprezzamento per la vittoria dinell’Iron Survivor Challenge di NXT. L’ex campionessa ha condiviso sui social media il suo supporto per la prestazione impressionante della “Beautiful Madness”.(@itsWWE) December 8, 2024 La vittoria nell’Iron Survivor Challengeha conquistato l’Iron Survivor Challenge in un match che l’ha vista competere contro Sol Ruca, Stephanie Vaquer, ZARIA e Wren Sinclair. La vittoria è arrivata negli ultimi istanti dell’incontro con uno schienamento decisivo su ZARIA.Un’opportunità titolata all’orizzonteGrazie a questa vittoria,ha guadagnato un’opportunità per il NXT Women’s Championship detenuto da Roxanne Perez.