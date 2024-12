Anteprima24.it - Trapani-Benevento, i convocati di mister Aronica: ritorna un ex giallorosso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSono 22 idiSalvatorein occasione di, match valevole per la 18^ giornata del campionato di Serie C girone C e in programma oggi alle 19.30 presso lo stadio “Provinciale” di. Il tecnico dei granata può di nuovo fare affidamento sull’exBenedetti che ha scontato il turno di squalifica e potrebbe essere proposto dal primo minuto. Out Valietti e Zuppel, c’è Udoh che partirà dalla panchina come preannunciato ieri da. PORTIERI: Seculin, Ujkaj, D’Aniello;DIFENSORI: Malomo, Ciotti, Gelli, Silvestri, Sabatino, Celiento, Benedetti, Martina;CENTROCAMPISTI: Carraro, Karic, Marino, Carriero, Crimi;ATTACCANTI: Kanoute, Spini, Fall, Bifulco, Lescano, Udoh.L'articolo, idiun exproviene da Anteprima24.