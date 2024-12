Lettera43.it - Roma, bloccata attivista animalista che ha tentato di avventarsi sulle auto del corteo papale

Durante l’arrivo di papa Francesco in Piazza di Spagna per l’omaggio alla statua dell’Immacolata un’spagnola, che con altre tre stava manifestando contro le corride e che aveva già scavalcato la transenna, hadiverso una delledeldel pontefice. I poliziotti e i gendarmi sono prontamente intervenuti per bloccarla. Bergoglio dopo alcuni istanti ha potuto così riprendere il suo percorso, cominciando il previsto atto di venerazione alla Vergine. Le attiviste anti-corrida, una spagnola, due tedesche e una inglese, sono state fermate: la loro posizione è al vaglio.Papa Francesco (Getty Images).Articolo completo:che hadideldal blog Lettera43