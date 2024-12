Liberoquotidiano.it - Rai: Rosso (FI), 'Floridia richiami minoranze a responsabilità'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - “Finché la Commissione di vigilanza Rai sarà bloccata dalle opposizioni, non potrà affrontare altri temi. Invitiamo perciò la presidente della Commissionea rivolgere appelli allaa tutti coloro che, dalla minoranza, pretendono di imporre il proprio pensiero e la propria visione paralizzando i lavori della Commissione. In caso contrario, continuerà a non esserci agibilità in commissione per affrontare tutti i temi urgenti della Rai”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione di vigilanza Rai, Roberto