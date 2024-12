Sport.quotidiano.net - Pistoiese in inferiorità numerica cede 2-0 al Forlì

Pistoia, 8 dicembre 2024 – Esame di maturità fallito. Laperde 2-0 al “Melani” contro ilneo co-capolista, nella quindicesima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. La squadra arancione, indal 28’ del primo tempo, è ora sesta in classifica con 25 punti, a – 3 dai playoff e a – 8 dalla vetta, occupata come anticipato dale dal Tau a quota 33. Domenica prossima gli arancioni giocheranno al “Biavati” di Bologna contro il Corticella, formazione non trascendentale. Una prova da applausi quella del: da grande squadra. Sino all’episodio che ha condizionato la gara, laci aveva provato, con notevole generosità. La squadra di casa, infatti, aveva tenuto le redini del gioco, rendendosi pericolosa in un paio di circostanze.