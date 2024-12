Oasport.it - Mondiale costruttori F1: chi lo ha vinto più volte? La McLaren si avvicina alla Ferrari

Leggi su Oasport.it

666,652. Dopo 24 gare e 6 Sprint sono solamente 14 i punti che hanno separato le due grandi protagoniste della sfida per il titolonel2024 di Formula Uno. Il team di Woking ha potuto contare mediamente sulla macchina più competitiva della griglia (almeno da Imola in poi), rischiando comunque un epilogo beffardo dopo aver visto Max Verstappen festeggiare a Las Vegas il poker iridato tra i piloti.ha buttato via una marea di punti nel corso della stagione, ritrovandosi all’ultima gara di Abu Dhabi con lo spauracchio di perdere anche il campionato a squadre nonostante un evidente vantaggio prestazionale della MCL38. A conti fatti si è rivelata decisiva la vittoria odierna a Yas Marina di Lando Norris, che ha centrato il suo quarto successo dell’anno precedendo sul podio ledi Carlos Sainz e Charles Leclerc.