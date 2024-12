Cityrumors.it - Meloni anticipa tutti, incontra e pianifica con Trump e Musk: cosa si sono detti

La Premier italiana, mentre si trova a Parigi per l’inaugurazione di Notre Dame, ha voluto parlare per la prima volta col presidente Usa eletto. E’ successo a Parigi, non era previsto, anche perché il presidente eletto degli Stati Uniti non è ancora nel pieno delle sue funzioni, ma l’iniziativa della Premier italiana è stata ben accettata da The Donald, tanto che si sussurra che potrebbe essere stato Elon, presente anche lui, a fare da mediatore.consi(Ansa Foto) Cityrumors.itPerè “stata una piacevole occasione di dialogo quella di questa sera all’Eliseo con Donalded Elon“, come lei stessa ha scritto nel tweet che ha inviato nella notte tra sabato e domenica. Da ricordare che la premier è a Parigi per la riapertura di Notre-Dame visto che è terminato l’incredibile restauro della chiesa tra le più famose al mondo dopo il drammatico incendio del 2016.