Mediazione sociale Prorogato lo sportello per altri due anni

Lodisaràfino al 31 dicembre 2026. La scelta del Comune è stata ufficializzata da una determinazione del Settore Polizia Municipale che rinnova il contratto, per due, con l’associazione "Altro Diritto Odv" che gestisce il servizio. Locontinuerà ad avere sede alla Casa del Guidi di via Veronelli con orario 16-19 ogni martedì e accesso senza appuntamento. Nel 2023 le avvocate impegnate avevano ricevuto 65 utenti, 51 dei quali per informazione ed orientamento e 14 per l’accesso a tre diversi tentativi di. Nel primo semestre del 2024 i dati sembrano segnare un incremento: in 26 giornate di apertura si sono infatti presentati 51 utenti tra(13) e richiesta di informazioni e consulenza (38). Cifre cui dovranno essere aggiunte quelle del secondo semestre per un report completo.