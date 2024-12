Feedpress.me - Marito bigamo e violento, picchia la moglie per stare con l'altra: divieto di avvicinamento per un 44enne a Rimini

Leggi su Feedpress.me

Dalla primaha divorziato, la seconda abita con lui e la loro figlia a, la terza è in Bangladesh . Ma visto che con la seconda risulta ancora sposato, nel suo paese d'origine è, legalmente,. In Italia però non si può e allora ha, secondo la denuncia della legittima consorte, cominciato are e minacciare di morte lacon l'obiettivo di farla tornare in Bangladesh.