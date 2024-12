Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Tumler leader a sorpresa, distacchi pesanti per De Aliprandini e Vinatzer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEI DUE SUPERG FIS CON VONN E BRIGNONE ALLE 15.45 E 16.30I PETTORALI DI PARTENZA18.27. Tanti errori per l’azzurroche accumula 2?90 di ritardo, è 14mo e rischia di uscire dalla seconda manche18.26:all’intermedio ha un ritardo di 69 centesimi18.25: Perde tantissimo anche lo svizzero Caviezel, ha 2?26 di ritardo ed è 12mo. Orache non è al meglio, problema al muscolo tibiale nei giorni scorsi18.24: Caviezel all’intermedio ha 63 centesimi di ritardo18.23: Perde tanto anche nella seconda parte il francese Pinturault che non ha mai trovato il ritmo giusto, è 13mo a 2?92. Ora Caviezel18.22: Pinturault all’intermedio ha 76 centesimi di ritardo18.21. Secondo e mezzo di ordinanza nella seconda parte per l’andorrano Verdu che si inserisce al nono posto a 1?62 dalla testa.