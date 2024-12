Thesocialpost.it - Liguria, prima neve stagionale: temperature sotto lo zero e venti intensi

Leggi su Thesocialpost.it

– Come previsto, inè caduta laa S. Stefano d’Aveto e sulla fascia dell’Appennino.Da ieri sera, una leggera coltre diha ricoperto il centro cittadino, mentre oltre 10 cm disi registrano a Prato della Cipolla.loDurante la notte, lesono sceselo, attestandosi a 1°C in paese e a -5°C alle Casermette del Monte Penna e a Monte Bue.Accumuli significativi disi sono registrati anche in altre località. A Varese Ligure sono caduti 14 cm in un’ora, mentre a Urbe e Dego, nel savonese, si sono misurati rispettivamente 7 e 3 cm. Nel territorio imperiese, a Osiglia sono caduti 5 cm in un’ora.Anche in provincia di Imperia, a Poggio Fearza (Comune di Mendatica), è stata registrata una minima di -4,9°C.