Liberoquotidiano.it - Lando Norris vince e la McLaren brinda: titolo costruttori, Ferrari beffata

il Gp di Abu Dhabi consegnando allailche la scuderia britannica nonva addirittura dal 1998. Nulla da fare invece per lenonostante due vetture sul podio con Carlos Sainz, secondo, e Charles Leclerc terzo dopo una gara straordinaria (era partito 19esimo). Decimo posto per l'altradi Oscar Piastri, penalizzato per 10'' per un contatto con Colapinto. Lewis Hamilton, futurosta, taglia il traguardo quarto, davanti al compagno di scuderia Russell, sorpassato all'ultimo giro. Sesto il campione del mondo piloti Max Verstappen anche lui penalizzato per un contatto con Piastri.