Boom di visitatori per Musei in musica folla per il live di Ariete all’Ara Pacis

La pioggia non ha fermato idella 14ma edizione diin. Agli spettacoli che sono stati organizzati per tutta la notte in 40 luoghi della cultura di Roma hanno partecipato oltre 32mila persone, pronte a sfidare il maltempo per partecipare alla festa diffusa in tutta la città, dal centro alle periferie, tra, spazi espositivi, università e sedi istituzionali, eccezionalmente aperti in orario notturno.per ildie grande affluenza in piazza del Campidoglio per il concerto della Taranta.diperin, oltre 32mila presenzeOltre 10mila gli spettatori che hanno raggiunto il colle capitolino per visitare le bellezze del museo pubblico più antico del mondo e per assistere al concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta ballando al ritmo della pizzica salentina.