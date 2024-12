Oasport.it - Biathlon, Dorothea Wierer: “Non mi aspettavo due prestazioni così buone, spero di crescere ancora”

Un’ottima mass start perin Coppa del Mondo a Kontiolahti: dopo un avvio di stagione tutt’altro che semplice, l’altoatesina si è ritrovata e a un certo punto ha quasi accarezzato l’idea di una vittoria o di un podio. Un errore all’ultimo poligono le è costato la top 3, ma comunque è arrivata una sesta posizione di rilievo.L’azzurra ha parlato ai microfoni di Fondo Italia dopo l’ottima prestazione odierna: “Sicuramente è stata una bella sensazione. Sapevo che dovevo rimanere molto concentrata perché tutte sparano benissimo e sciano molto molto forte. Quindi ho cercato di stare sempre dietro a qualcuno anche se ad esempio al 3° giro c’era Braisaz davanti e ho dovuto lasciare che andasse via perché aveva un ritmo troppo elevato per me e avevo paura di arrivare al poligono e non riuscire a gestirmi.