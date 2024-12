Secoloditalia.it - Bertinotti, Bonolis, Buttafuoco e Pera inaugurano Atreju: il programma completo (segui la diretta)

Tra mercatini di Natale, pista di pattinaggio su ghiaccio, aree ludiche per adulti e bambini e giovani volontari di Fratelli d’Italia prende il via oggi la 25ma edizione di, la manifestazione politica annuale della destra italiana: nelsette giorni di dibattiti, dall’8 al 15 dicembre, attorno ai temi di attualità.Ad aprire ildei dibattiti di, alle ore 17:30, sarà il panel “Uomini mai allineati” con Fausto, Paoloe Pietrangelo. Are si terra’ il convegno “dal 1998 ad oggi: la nostra storia infinita”, con le generazioni che negli anni hanno dato vita al festival. A inaugurare la kermesse che quest’anno si svolge nella cornice del tempio romano del Circo Massimo, tra il Palatino e l’Aventino, la tradizionale accensione dell’albero di Natale e l’animazione del presepe vivente.