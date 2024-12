Sport.quotidiano.net - Basket, va al GMV il derby con la IES Pisa, in Divisione Regionale 2

, 8 dicembre 2024 – Va al GMV ilno della nona giornata del campionato di2. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno infatti prevalso sulla IES di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, al termine di un’autentica battaglia, decisa dei padroni di casa di Ghezzano in rincorsa, nei momenti conclusivi della gara. LA CRONACA – Il primo quarto inizia in grande equilibrio, con gli ospiti che inizialmente commettono qualche errore in difesa, di cui i biancoverdi di casa, nonostante non facciano girare bene la palla, riescono ad approfittare grazie a buone azioni individuali. Il GMV lascia però troppo spazio per i tiri dal perimetro, da cui i blues di Campani, molto bravi, colpiscono con cattiveria, portandosi in lieve vantaggio alla fine del periodo (17-18).